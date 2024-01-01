Фенербахче - Пендикспор 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
10 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Пендикспор, которое состоится 10 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Пендикспор
Главные тренеры
|Исмаил Картал
|Иву Виейра
История личных встреч
|29.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 5
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|02.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|11.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 2
|25.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|4 : 1
|18.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 2
|10.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
|04.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Галатасарай
|29
|78
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|28
|73
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Трабзонспор
|29
|49
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|28
|46
|5
|Истанбул Башакшехир
|29
|42
|6
|Касымпаша
|28
|40
|7
|Ризеспор
|29
|39
|8
|Антальяспор
|29
|38
|9
|Сивасспор
|29
|38
|10
|Адана Демирспор
|29
|36
|11
|Аланьяспор
|29
|36
|12
|Кайсериспор
|28
|35
|13
|Самсунспор
|28
|33
|14
|Коньяспор
|29
|32
|15
|Анкарагюджю
|28
|30
|16
|Хатайспор
|28
|29
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|29
|29
| 18
Зона вылета
|Газиантеп
|28
|28
| 19
Зона вылета
|Пендикспор
|28
|26
| 20
Зона вылета
|Истанбулспор
|28
|13