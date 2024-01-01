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Фенербахче - Пендикспор 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
10 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 29-й тур
Фенербахче
Пендикспор

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Пендикспор, которое состоится 10 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Пендикспор
Главные тренеры
Турция Исмаил Картал
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
29.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Пендикспор0 : 5Фенербахче
07.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 0 : 3Фенербахче
02.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур 0 : 2Фенербахче
24.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 1
17.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур 1 : 3Фенербахче
11.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Фенербахче2 : 2
03.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Пендикспор0 : 2
25.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур 4 : 1Пендикспор
18.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур Пендикспор0 : 2
10.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур 2 : 0Пендикспор
04.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Пендикспор2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Галатасарай2978
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2873
3
Квалификация Лиги Европы
Трабзонспор2949
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2846
5 Истанбул Башакшехир2942
6 Касымпаша2840
7 Ризеспор2939
8 Антальяспор2938
9 Сивасспор2938
10 Адана Демирспор2936
11 Аланьяспор2936
12 Кайсериспор2835
13 Самсунспор2833
14 Коньяспор2932
15 Анкарагюджю2830
16 Хатайспор2829
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2929
18
Зона вылета
Газиантеп2828
19
Зона вылета
Пендикспор2826
20
Зона вылета
Истанбулспор2813

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