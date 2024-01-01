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Бристоль Сити - Суонси Сити 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
10 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Бристоль Сити
Суонси Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Суонси Сити, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Суонси Сити1 : 2Бристоль Сити
19.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0Бристоль Сити
17.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Суонси Сити1 : 2 ДВБристоль Сити
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Бристоль Сити1 : 1Суонси Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Бристоль Сити1 : 1Суонси Сити
13.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити3 : 1Бристоль Сити
20.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Бристоль Сити0 : 1Суонси Сити
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Суонси Сити1 : 3Бристоль Сити
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити1 : 1Суонси Сити
18.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Суонси Сити1 : 0Бристоль Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 2Бристоль Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бристоль Сити0 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 2 : 1Бристоль Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бристоль Сити0 : 1
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бристоль Сити3 : 1
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Суонси Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Суонси Сити2 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Суонси Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Суонси Сити1 : 2
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3653
10 Кардифф Сити3753
11 Мидлсбро3650
12 Сандерленд3747
13 Уотфорд3745
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3639
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

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