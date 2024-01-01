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Торпедо М - Тюмень 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
11 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
Торпедо М
Тюмень

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Тюмень, которое состоится 11 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Тюмень0 : 0Торпедо М
26.09.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 26-й тур Торпедо М5 : 1Тюмень
11.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 11-й тур Тюмень1 : 2Торпедо М
23.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 19-й тур Тюмень2 : 1Торпедо М
22.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 2-й тур Торпедо М1 : 1Тюмень
30.09.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 27-й тур Тюмень1 : 3Торпедо М
01.04.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 1-й тур Торпедо М2 : 1Тюмень
23.10.1994 Чемпионат России Высшая лига - 1994 28-й тур Торпедо М2 : 1Тюмень
26.03.1994 Чемпионат России Высшая лига - 1994 3-й тур Тюмень0 : 0Торпедо М
07.11.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 12-й тур Тюмень1 : 2Торпедо М
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Торпедо М
22.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Торпедо М
08.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 0Торпедо М
08.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 0Торпедо М
02.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 2Торпедо М
04.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 3 : 0Тюмень
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Тюмень
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 0Тюмень
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 3 : 1Тюмень
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Тюмень3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Динамо Мх2240
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2239
4
Плей-офф за повышение
Акрон2238
5 Тюмень2135
6 Родина2234
7 Алания2233
8 Нефтехимик2230
9 Енисей2227
10 Торпедо М2127
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2225
14 Ленинградец2224
15 Сокол2224
16
Зона вылета
Черноморец2221
17
Зона вылета
Кубань2221
18
Зона вылета
Волгарь2220

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