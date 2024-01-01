Торпедо М - Тюмень 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
11 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Тюмень, которое состоится 11 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|26.09.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|26-й тур
|5 : 1
|11.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|11-й тур
|1 : 2
|23.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|19-й тур
|2 : 1
|22.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|2-й тур
|1 : 1
|30.09.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|27-й тур
|1 : 3
|01.04.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|1-й тур
|2 : 1
|23.10.1994
|Чемпионат России Высшая лига - 1994
|28-й тур
|2 : 1
|26.03.1994
|Чемпионат России Высшая лига - 1994
|3-й тур
|0 : 0
|07.11.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|12-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
|02.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 2
|04.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|22
|42
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|22
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|22
|39
| 4
Плей-офф за повышение
|Акрон
|22
|38
|5
|Тюмень
|21
|35
|6
|Родина
|22
|34
|7
|Алания
|22
|33
|8
|Нефтехимик
|22
|30
|9
|Енисей
|22
|27
|10
|Торпедо М
|21
|27
|11
|Шинник
|22
|27
|12
|КАМАЗ
|22
|26
|13
|СКА-Хабаровск
|22
|25
|14
|Ленинградец
|22
|24
|15
|Сокол
|22
|24
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|22
|21
| 17
Зона вылета
|Кубань
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|22
|20