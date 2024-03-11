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Дила - Телави 11 Марта прямая трансляция

11 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 3-й тур
Дила
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Телави, которое состоится 11 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Телави
Телави
История личных встреч
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 1Телави
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Телави2 : 1Дила
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила6 : 1Телави
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави2 : 2Дила
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Телави1 : 1Дила
09.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила0 : 0Телави
15.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0Дила
18.04.2022 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила2 : 1Телави
28.11.2021 Грузия - Высшая лига 35-й тур Дила1 : 3Телави
24.09.2021 Грузия - Высшая лига 26-й тур Телави0 : 2Дила
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 0 : 1Дила
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила2 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 1Телави
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур 1 : 0Дила
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Дила1 : 0
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави4 : 0
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Телави
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 1Телави
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Телави3 : 0
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур 3 : 0Телави
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало37
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт26
3
Квалификация Лиги конференций
Дила26
4 Динамо Тб36
5 Телави23
6 Торпедо Кт33
7 Самтредиа32
8
Стыковая зона
Колхети-191321
9
Стыковая зона
Самгурали20
10
Зона вылета
Гагра20

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