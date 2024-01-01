Барселона - Наполи 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
12 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Наполи, которое состоится 12 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Наполи
Неаполь, Италия
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|24.02.2022
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 4
|17.02.2022
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 1
|08.08.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|25.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|11.08.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Август 2019
|0 : 4
|08.08.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Август 2019
|1 : 2
|22.08.2011
|Товарищеские матчи (клубы)
|Август 2011
|5 : 0
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.