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Барселона - Наполи 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
12 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Барселона
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Наполи, которое состоится 12 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Наполи
Неаполь, Италия
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
33 Испания зщ Пау Кубарси
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Португалия зщ Жоау Канселу
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
22 Германия пз Илкай Гюндоган
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
27 Испания нп Ламин Ямал
9 Польша нп Роберт Левандовски
14 Португалия нп Жоау Феликс
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Кот-д'Ивуар пз Хамед Жуниор Траоре
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Наполи1 : 1Барселона
24.02.2022 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Наполи2 : 4Барселона
17.02.2022 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Барселона1 : 1Наполи
08.08.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона3 : 1Наполи
25.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Наполи1 : 1Барселона
11.08.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Август 2019 Наполи0 : 4Барселона
08.08.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Август 2019 Наполи1 : 2Барселона
22.08.2011 Товарищеские матчи (клубы) Август 2011 Барселона5 : 0Наполи
08.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Барселона1 : 0
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 0 : 0Барселона
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Наполи1 : 1Барселона
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 1 : 2Барселона
08.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Наполи1 : 1
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Наполи2 : 1
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур 1 : 6Наполи
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 1 : 1Наполи
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Наполи1 : 1Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.

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