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Бирмингем Сити - Мидлсбро 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
12 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Бирмингем Сити
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Мидлсбро, которое состоится 12 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Мидлсбро1 : 0Бирмингем Сити
02.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Бирмингем Сити1 : 3Мидлсбро
05.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Мидлсбро1 : 0Бирмингем Сити
15.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бирмингем Сити0 : 2Мидлсбро
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Мидлсбро0 : 2Бирмингем Сити
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Мидлсбро0 : 1Бирмингем Сити
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Бирмингем Сити1 : 4Мидлсбро
21.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Мидлсбро1 : 1Бирмингем Сити
04.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Бирмингем Сити2 : 1Мидлсбро
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Бирмингем Сити1 : 2Мидлсбро
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 0Бирмингем Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Бирмингем Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бирмингем Сити3 : 4
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 3 : 1Бирмингем Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бирмингем Сити2 : 1
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 0 : 2Мидлсбро
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Мидлсбро3 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 2 : 0Мидлсбро
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Мидлсбро0 : 2
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 1 : 2Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3763
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3653
10 Кардифф Сити3753
11 Мидлсбро3650
12 Сандерленд3747
13 Бристоль Сити3747
14 Уотфорд3745
15 Суонси Сити3743
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3639
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3738
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

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