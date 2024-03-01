01:29 ()
Свернуть список

Локомотив М - Балтика 14 Марта прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
14 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Локомотив М
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Балтика, которое состоится 14 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
28.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Балтика2 : 2Локомотив М
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М3 : 2Балтика
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М0 : 1Балтика
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 1 4 : 1Локомотив М
26.09.2018 Кубок России 1/16 финала Балтика2 : 3 ДВЛокомотив М
30.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 30-й тур Локомотив М2 : 0Балтика
01.07.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 15-й тур Балтика0 : 3Локомотив М
16.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 18-й тур Балтика0 : 0Локомотив М
16.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 1-й тур Локомотив М1 : 1Балтика
02.10.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 30-й тур Балтика0 : 1Локомотив М
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М2 : 2
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Локомотив М4 : 1
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Локомотив М
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив М3 : 1
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив М3 : 0
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 0Балтика
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Балтика0 : 0
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Балтика0 : 0
23.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Балтика3 : 0
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Балтика1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Локомотив» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 14.03
Оренбург
Спартак М
1 : 0 14.03
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 1 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
14.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close