Локомотив М - Балтика 14 Марта прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
14 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Балтика, которое состоится 14 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|28.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 1
|26.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|30.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|30-й тур
|2 : 0
|01.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|15-й тур
|0 : 3
|16.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|18-й тур
|0 : 0
|16.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|1-й тур
|1 : 1
|02.10.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|30-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|4 : 1
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|23.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Локомотив» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|14.03
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|14.03
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 1 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|14.03