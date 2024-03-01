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Астон Вилла - Аякс 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Астон Вилла
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Аякс, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
6БразилияпзДуглас Луис
8БельгияпзЮри Тилеманс
47АнглияпзТим Айригбунам
11АнглиянпОлли Уоткинс
19ФранциянпМусса Диаби
40ГерманияврДиант Рамай
37ХорватиязщЙосип Шутало
13ТурциязщАхметджан Каплан
4НидерландызщЙоррел Хато
2НидерландызщДевайн Ренш
25ХорватиязщБорна Соса
6АнглияпзДжордан Хендерсон
16НорвегияпзСиверт Маннсверк
38ИсландияпзКристиан Хлинссон
8НидерландыпзКеннет Тейлор
9НидерландынпБрайан Бробби
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
НидерландыДжон вант Схип
История личных встреч
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчАякс0 : 0Астон Вилла
23.10.2008Кубок УЕФАГруппа F. 1-й турАстон Вилла2 : 1Аякс
10.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турАстон Вилла0 : 4
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчАякс0 : 0Астон Вилла
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур2 : 3Астон Вилла
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турАстон Вилла4 : 2
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур1 : 2Астон Вилла
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАякс2 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчАякс0 : 0Астон Вилла
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турАякс2 : 0
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й тур2 : 0Аякс
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч1 : 2 ДВАякс
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 14.03
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 14.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 14.03
Штурм
Лилль
0 : 3 14.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 14.03
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 14.03
Динамо З
ПАОК
2 : 0 14.03
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 14.03

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