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Лилль - Штурм 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Матей Юг (Словения);
Лилль
Штурм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Штурм, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Штурм
Грац, Австрия
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
18ФранциязщБафоде Диаките
15ФранциязщЛени Йоро
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
32ФранцияпзАйюб Буадди
10ФранцияпзРеми Кабелла
21ФранцияпзБенжамен Андре
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
23КосовопзЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
16ЧехияврВитезслав Ярош
22Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
42АвстриязщДавид Аффенгрубер
5ШвейцариязщГрегори Вютрих
28АвстриязщДавид Шнегг
24БельгиязщДимитри Лавале
4СловенияпзЙон Горенц-Станкович
19СловенияпзТоми Хорват
10ГрузияпзОтар Китеишвили
15ДаниянпВильям Бёвинг
18ДаниянпМика Биерет
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчШтурм0 : 3Лилль
10.03.2024Франция - Лига 125-й турЛилль2 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчШтурм0 : 3Лилль
02.03.2024Франция - Лига 124-й тур0 : 1Лилль
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур3 : 1Лилль
17.02.2024Франция - Лига 122-й турЛилль3 : 0
10.03.2024Австрия - БундеслигаБундеслига. 22-й тур1 : 1Штурм
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчШтурм0 : 3Лилль
03.03.2024Австрия - БундеслигаБундеслига. 21-й турШтурм4 : 0
25.02.2024Австрия - БундеслигаБундеслига. 20-й тур0 : 2Штурм
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч0 : 1Штурм
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 14.03
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 14.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 14.03
Штурм
Лилль
0 : 3 14.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 14.03
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 14.03
Динамо З
ПАОК
2 : 0 14.03
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 14.03

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