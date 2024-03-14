Лилль - Штурм 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Матей Юг (Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Штурм, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Штурм
Грац, Австрия
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Реми Кабелла
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|пз
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|16
|вр
|Витезслав Ярош
|22
|зщ
|Юсуф Газибегович
|42
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|5
|зщ
|Грегори Вютрих
|28
|зщ
|Давид Шнегг
|24
|зщ
|Димитри Лавале
|4
|пз
|Йон Горенц-Станкович
|19
|пз
|Томи Хорват
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|15
|нп
|Вильям Бёвинг
|18
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 22-й тур
|1 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|03.03.2024
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 21-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 20-й тур
|0 : 2
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|14.03
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|14.03