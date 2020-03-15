Эмполи - Болонья 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
15 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Болонья, которое состоится 15 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Болонья
Болонья
|25
|вр
|Элия Каприле
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|18
|пз
|Рэзван Марин
|29
|пз
|Юссеф Мале
|27
|пз
|Шимон Журковский
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|10
|нп
|М'Байе Ньянг
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|18
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|3 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 2
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 1
|11.12.2016
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|01.05.2016
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 3
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|09.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|14.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Лацио
|28
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Удинезе
|28
|27
|14
|Верона
|28
|26
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14