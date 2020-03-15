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Эмполи - Болонья 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
15 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Эмполи
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Болонья, которое состоится 15 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Болонья
Болонья
25 Италия вр Элия Каприле
19 Польша зщ Бартош Берешиньски
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
18 Румыния пз Рэзван Марин
29 Марокко пз Юссеф Мале
27 Польша пз Шимон Журковский
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
28 Италия нп Николо Камбьяги
10 Сенегал нп М'Байе Ньянг
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Дания зщ Виктор Кристиансен
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
11 Швейцария пз Дан Ндой
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
80 Италия пз Джованни Фаббьян
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
18 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Болонья3 : 0Эмполи
04.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Эмполи3 : 1Болонья
17.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Болонья0 : 1Эмполи
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Болонья0 : 0Эмполи
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи4 : 2Болонья
27.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Болонья3 : 1Эмполи
09.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур Эмполи2 : 1Болонья
07.05.2017 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи3 : 1Болонья
11.12.2016 Италия - Серия А 16-й тур Болонья0 : 0Эмполи
01.05.2016 Италия - Серия А 36-й тур Эмполи0 : 0Болонья
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 0Эмполи
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи0 : 1
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 3Эмполи
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Эмполи1 : 1
09.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур 1 : 3Эмполи
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 1
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 2Болонья
23.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Болонья2 : 0
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур 1 : 2Болонья
14.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Болонья2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Лацио2840
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Удинезе2827
14 Верона2826
15 Кальяри2826
16 Лечче2825
17 Эмполи2825
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2814

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