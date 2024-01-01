Кёльн - РБ Лейпциг 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
15 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - РБ Лейпциг, которое состоится 15 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|15
|зщ
|Лука Килиан
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|6
|пз
|Эрик Мартель
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|7
|пз
|Деян Любичич
|40
|нп
|Фарид Алиду
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|27
|нп
|Дейви Зельке
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|7
|пз
|Дани Ольмо
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Хави Симонс
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|17
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Марко Розе
История личных встреч
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|11.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|01.06.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 4
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 1
|25.02.2018
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|11.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|25
|67
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|40
|7
|Хоффенхайм
|25
|33
|8
|Фрайбург
|25
|33
|9
|Аугсбург
|25
|32
|10
|Вердер
|25
|30
|11
|Хайденхайм
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|27
|13
|Вольфсбург
|25
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|25
|25
|16
|Кёльн
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Майнц
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|25
|13