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Кёльн - РБ Лейпциг 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
15 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Кёльн
РБ Лейпциг

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - РБ Лейпциг, которое состоится 15 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Германия вр Марвин Швебе
18 Дания зщ Расмус Карстенсен
15 Германия зщ Лука Килиан
24 Германия зщ Юлиан Хабот
35 Германия зщ Макс Финкгрефе
6 Германия пз Эрик Мартель
8 Германия пз Денис Хусейнбашич
7 Австрия пз Деян Любичич
40 Германия нп Фарид Алиду
11 Австрия нп Флориан Кайнц
27 Германия нп Дейви Зельке
1 Венгрия вр Петер Гулачи
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
2 Франция зщ Мохамед Симакан
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
7 Испания пз Дани Ольмо
8 Мали пз Амаду Айдара
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
20 Нидерланды пз Хави Симонс
30 Словения нп Беньямин Шешко
17 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Марко Розе
История личных встреч
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг6 : 0Кёльн
04.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Кёльн0 : 0РБ Лейпциг
13.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг2 : 2Кёльн
11.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг3 : 1Кёльн
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 1РБ Лейпциг
20.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн2 : 1РБ Лейпциг
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг0 : 0Кёльн
01.06.2020 Германия - Бундеслига 29-й тур Кёльн2 : 4РБ Лейпциг
23.11.2019 Германия - Бундеслига 12-й тур РБ Лейпциг4 : 1Кёльн
25.02.2018 Германия - Бундеслига 24-й тур РБ Лейпциг1 : 2Кёльн
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 3 : 3Кёльн
03.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Кёльн0 : 2
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур 1 : 1Кёльн
16.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Кёльн0 : 1
11.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур 1 : 1Кёльн
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур РБ Лейпциг2 : 0
06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 1РБ Лейпциг
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 1 : 4РБ Лейпциг
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур 2 : 1РБ Лейпциг
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2567
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2540
7 Хоффенхайм2533
8 Фрайбург2533
9 Аугсбург2532
10 Вердер2530
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2525
14 Унион2525
15 Бохум2525
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

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