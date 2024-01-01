Эшторил - Портимоненсе 15 Марта прямая трансляция
15 Марта 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Портимоненсе, которое состоится 15 Марта 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Портимоненсе
Портиман
|31
|вр
|Марсело Карне
|22
|зщ
|Eliaquim Mangala
|23
|зщ
|Педру Алвару
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|79
|зщ
|Wagner Pina
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|пз
|Жоао Маркес
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|27
|зщ
|Guga
|43
|зщ
|Alemao
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|77
|зщ
|Helio Varela
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|11
|пз
|Карлинос
|13
|пз
|Денер
|25
|пз
|Нонока
|10
|нп
|Hildeberto Pereira
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|15.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|24.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|14.04.2018
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|04.12.2017
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 3
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 3
|10.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|09.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|50
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|47
|6
|Морейренсе
|25
|39
|7
|Арока
|25
|34
|8
|Жил Висенте
|25
|28
|9
|Боавишта
|25
|28
|10
|Фамаликан
|24
|27
|11
|Каза Пия
|25
|27
|12
|Фаренсе
|25
|26
|13
|Эштрела
|25
|25
|14
|Риу Аве
|25
|24
|15
|Портимоненсе
|25
|23
|16
|Эшторил
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Визела
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|25
|19