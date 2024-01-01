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Эшторил - Портимоненсе 15 Марта прямая трансляция

15 Марта 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Эшторил
Портимоненсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Портимоненсе, которое состоится 15 Марта 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Портимоненсе
Портиман
31 Бразилия вр Марсело Карне
22 Франция зщ Eliaquim Mangala
23 Португалия зщ Педру Алвару
3 Португалия зщ Бернарду Витал
79 Португалия зщ Wagner Pina
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
82 Португалия пз Матеуш Фернандеш
33 Португалия пз Жоао Маркес
10 Франция пз Рафик Гюйтан
21 Португалия нп Родригу Гомеш
11 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
32 Япония вр Косукэ Накамура
27 Португалия зщ Guga
43 Бразилия зщ Alemao
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
22 Португалия зщ Филипе Релвас
77 Португалия зщ Helio Varela
7 Англия пз Силвестер Джаспер
11 Бразилия пз Карлинос
13 Бразилия пз Денер
25 Бразилия пз Нонока
10 Португалия нп Hildeberto Pereira
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Портимоненсе1 : 0Эшторил
15.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Эшторил0 : 1Портимоненсе
30.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Портимоненсе1 : 1Эшторил
12.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Эшторил2 : 0Портимоненсе
24.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Портимоненсе0 : 2Эшторил
14.04.2018 Португалия - Примейра 30-й тур Портимоненсе0 : 1Эшторил
04.12.2017 Португалия - Примейра 13-й тур Эшторил0 : 0Портимоненсе
10.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 3 : 1Эшторил
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Эшторил1 : 3
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 3 : 3Эшторил
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Эшторил1 : 3
10.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур 2 : 1Эшторил
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Портимоненсе0 : 3
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Портимоненсе0 : 0
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 4 : 0Портимоненсе
17.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Портимоненсе1 : 1
09.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур 3 : 0Портимоненсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2462
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2561
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2550
5 Витория Гимарайнш2547
6 Морейренсе2539
7 Арока2534
8 Жил Висенте2528
9 Боавишта2528
10 Фамаликан2427
11 Каза Пия2527
12 Фаренсе2526
13 Эштрела2525
14 Риу Аве2524
15 Портимоненсе2523
16 Эшторил2522
17
Зона вылета
Визела2521
18
Зона вылета
Шавиш2519

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