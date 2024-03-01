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Вест Бромвич Альбион - Бристоль Сити 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Вест Бромвич Альбион
Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Бристоль Сити, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
АнглияНайджел Пирсон
История личных встреч
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турБристоль Сити0 : 0Вест Бромвич Альбион
28.01.2023Кубок Англии1/16 финалаБристоль Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
26.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБристоль Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
18.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турВест Бромвич Альбион0 : 2Бристоль Сити
19.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турБристоль Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
23.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турВест Бромвич Альбион3 : 0Бристоль Сити
22.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турБристоль Сити0 : 3Вест Бромвич Альбион
27.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турВест Бромвич Альбион4 : 1Бристоль Сити
09.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турБристоль Сити3 : 2Вест Бромвич Альбион
18.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турВест Бромвич Альбион4 : 2Бристоль Сити
10.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й тур1 : 4Вест Бромвич Альбион
06.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур2 : 2Вест Бромвич Альбион
01.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турВест Бромвич Альбион2 : 1
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й тур1 : 1Вест Бромвич Альбион
20.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й тур0 : 3Вест Бромвич Альбион
10.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турБристоль Сити1 : 0
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур3 : 2Бристоль Сити
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБристоль Сити0 : 1
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й тур2 : 1Бристоль Сити
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турБристоль Сити0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3763
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Мидлсбро3753
10 Престон Норт Энд3653
11 Кардифф Сити3753
12 Сандерленд3747
13 Бристоль Сити3747
14 Уотфорд3745
15 Суонси Сити3743
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3739
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3738
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

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