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Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
АнглияМайкл Бил
АнглияМайкл Бил
ИспанияМартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3Сандерленд
14.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 3Сандерленд
13.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСандерленд2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.10.2021Англия - Кубок лиги1/8 финалаКуинз Парк Рейнджерс0 : 0 1 : 3Сандерленд
10.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Сандерленд
14.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСандерленд1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2016Англия - Кубок лиги3-й раундКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Сандерленд
10.02.2015Англия - Премьер-лига25-й турСандерленд0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2014Англия - Премьер-лига3-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Сандерленд
09.03.2013Англия - Премьер-лига29-й турКуинз Парк Рейнджерс3 : 1Сандерленд
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й тур4 : 2Сандерленд
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турСандерленд0 : 1
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й тур1 : 0Сандерленд
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турСандерленд1 : 2
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й тур2 : 1Сандерленд
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 2
06.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 2
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й тур1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 1
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й тур0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3763
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Мидлсбро3753
10 Престон Норт Энд3653
11 Кардифф Сити3753
12 Сандерленд3747
13 Бристоль Сити3747
14 Уотфорд3745
15 Суонси Сити3743
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3739
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3738
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

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