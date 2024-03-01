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Монца - Кальяри 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
16 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Монца
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Кальяри, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Кальяри
Кальяри
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
19ИталиязщСамуэле Биринделли
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
32ИталияпзМаттео Пессина
21АргентинапзВалентин Карбони
38ФранцияпзУоррен Бондо
47ПортугалиянпДани Карвалью
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
4ИталиязщАльберто Доссена
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
29КонгопзЭнтони Макумбу
14ИталияпзАлессандро Дейола
8УругвайпзНаитан Нандес
19ИталияпзГаэтано Ористанио
21ЧехияпзЯкуб Янкто
9ПерунпДжанлука Лападула
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
26.11.2023Италия - Серия А13-й турКальяри1 : 1Монца
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 3Монца
02.03.2024Италия - Серия А27-й турМонца1 : 4
24.02.2024Италия - Серия А26-й тур0 : 2Монца
18.02.2024Италия - Серия А25-й турМонца4 : 2
11.02.2024Италия - Серия А24-й турМонца0 : 0
09.03.2024Италия - Серия А28-й турКальяри4 : 2
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 1Кальяри
25.02.2024Италия - Серия А26-й турКальяри1 : 1
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур1 : 1Кальяри
10.02.2024Италия - Серия А24-й турКальяри1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Лацио2840
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Удинезе2827
14 Верона2826
15 Кальяри2826
16 Лечче2825
17 Эмполи2825
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2814

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