Монца - Кальяри 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
16 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Кальяри, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Кальяри
Кальяри
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|32
|пз
|Маттео Пессина
|21
|пз
|Валентин Карбони
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|8
|пз
|Наитан Нандес
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|21
|пз
|Якуб Янкто
|9
|нп
|Джанлука Лападула
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 2
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Лацио
|28
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Удинезе
|28
|27
|14
|Верона
|28
|26
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14