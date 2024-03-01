Аль-Хиляль - Дамак 16 Марта прямая трансляция
16 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Дамак, которое состоится 16 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Дамак
Хамис-Мушайт
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Космин Контра
История личных встреч
|21.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|7-й тур
|1 : 1
|12.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|05.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|26.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|0 : 2
|07.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|23.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|28.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|19-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|23
|65
|2
|Аль-Наср
|24
|56
|3
|Аль-Ахли
|24
|47
|4
|Аль-Иттихад
|23
|40
|5
|Аль-Таавун
|23
|39
|6
|Аль-Иттифак
|24
|35
|7
|Дамак
|23
|34
|8
|Аль-Фейха
|24
|32
|9
|Аль-Фатех
|23
|31
|10
|Аль-Халидж
|24
|28
|11
|Аль-Шабаб
|24
|28
|12
|Аль-Вахда
|24
|27
|13
|Аль-Охдуд
|24
|24
|14
|Эр-Рияд
|24
|24
|15
|Аль-Раед
|23
|23
| 16
Зона вылета
|Аль-Таи
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Абха
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|24
|15