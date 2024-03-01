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Аль-Хиляль - Дамак 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 24-й тур
Аль-Хиляль
Дамак

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Дамак, которое состоится 16 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Дамак
Хамис-Мушайт
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Румыния Космин Контра
История личных встреч
21.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 7-й тур Дамак1 : 1Аль-Хиляль
12.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч 0 : 2Аль-Хиляль
08.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур 1 : 3Аль-Хиляль
05.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль2 : 0
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
07.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Дамак1 : 0
02.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Дамак0 : 2
23.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 1 : 1Дамак
16.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур Дамак0 : 1
28.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 19-й тур 1 : 0Дамак
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2365
2 Аль-Наср2456
3 Аль-Ахли2447
4 Аль-Иттихад2340
5 Аль-Таавун2339
6 Аль-Иттифак2435
7 Дамак2334
8 Аль-Фейха2432
9 Аль-Фатех2331
10 Аль-Халидж2428
11 Аль-Шабаб2428
12 Аль-Вахда2427
13 Аль-Охдуд2424
14 Эр-Рияд2424
15 Аль-Раед2323
16
Зона вылета
Аль-Таи2422
17
Зона вылета
Абха2421
18
Зона вылета
Аль-Хазм2415

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