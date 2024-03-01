Фамаликан - Эштрела 16 Марта прямая трансляция
16 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эштрела, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эштрела
Амадора
|31
|вр
|Луис Жуниор
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|20
|пз
|Gustavo Sa
|77
|нп
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|10
|нп
|Шикинью
|29
|нп
|Jhonder Cadiz
|30
|вр
|Бруно
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|5
|зщ
|Педру Мендеш
|3
|зщ
|Диогу Фонсека
|31
|зщ
|Нану
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|28
|пз
|Рубен Лима
|7
|пз
|Regis Ndo
|8
|пз
|Leo Jaba
|29
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|16.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|09.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|50
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|47
|6
|Морейренсе
|25
|39
|7
|Арока
|25
|34
|8
|Жил Висенте
|25
|28
|9
|Боавишта
|25
|28
|10
|Фамаликан
|24
|27
|11
|Каза Пия
|25
|27
|12
|Фаренсе
|25
|26
|13
|Эштрела
|25
|25
|14
|Риу Аве
|25
|24
|15
|Портимоненсе
|25
|23
|16
|Эшторил
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Визела
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|25
|19