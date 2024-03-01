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Фамаликан - Эштрела 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Фамаликан
Эштрела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эштрела, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эштрела
Амадора
31БразилияврЛуис Жуниор
32ИспаниязщМартин Агиррегабирия
74ПортугалиязщФрансишку Моура
4АлбаниязщЭнеа Михай
16НидерландызщЮстин де Хас
28ФранцияпзЗеду Юссуф
8СербияпзМирко Топич
20ПортугалияпзGustavo Sa
77БразилиянпMarcos Vinicios Lopes Moura
10Португалиянп Шикинью
29ВенесуэланпJhonder Cadiz
30Бразилиявр Бруно
4АнголазщКиалонда Гаспар
5ПортугалиязщПедру Мендеш
3ПортугалиязщДиогу Фонсека
31Гвинея-Бисаузщ Нану
22БразилияпзЛеу Кордейру
6Бразилияпз Алоизио
28ПортугалияпзРубен Лима
7МалипзRegis Ndo
8Бразилияпз Leo Jaba
29Португалиянп Кикаш
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Педру Соуза
История личных встреч
29.10.2023Португалия - Примейра9-й турЭштрела1 : 0Фамаликан
09.03.2024Португалия - Примейра25-й тур1 : 0Фамаликан
04.03.2024Португалия - Примейра24-й турФамаликан1 : 1
23.02.2024Португалия - Примейра23-й тур3 : 2Фамаликан
16.02.2024Португалия - Примейра22-й турФамаликан2 : 1
10.02.2024Португалия - Примейра21-й тур1 : 1Фамаликан
08.03.2024Португалия - Примейра25-й турЭштрела3 : 1
02.03.2024Португалия - Примейра24-й тур3 : 0Эштрела
24.02.2024Португалия - Примейра23-й турЭштрела1 : 1
17.02.2024Португалия - Примейра22-й тур2 : 0Эштрела
09.02.2024Португалия - Примейра21-й турЭштрела3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2462
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2561
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2550
5 Витория Гимарайнш2547
6 Морейренсе2539
7 Арока2534
8 Жил Висенте2528
9 Боавишта2528
10 Фамаликан2427
11 Каза Пия2527
12 Фаренсе2526
13 Эштрела2525
14 Риу Аве2524
15 Портимоненсе2523
16 Эшторил2522
17
Зона вылета
Визела2521
18
Зона вылета
Шавиш2519

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