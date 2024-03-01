Бешикташ - Антальяспор 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Турция - Суперлига, 30-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Антальяспор, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Антальяспор
Анталия
Главные тренеры
|Шенол Гюнеш
|Фернанду Сантуш
|Нури Шахин
История личных встреч
|05.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 3
|26.02.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 0
|06.02.2022
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 3
|03.02.2021
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|1 : 1
|04.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|13.06.2020
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|02.11.2019
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|0 : 2
|19.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|2 : 0
|12.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|2 : 2
|12.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Галатасарай
|29
|78
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|29
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Трабзонспор
|29
|49
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|29
|46
|5
|Касымпаша
|29
|43
|6
|Истанбул Башакшехир
|29
|42
|7
|Ризеспор
|29
|39
|8
|Антальяспор
|29
|38
|9
|Сивасспор
|29
|38
|10
|Кайсериспор
|29
|36
|11
|Самсунспор
|29
|36
|12
|Адана Демирспор
|29
|36
|13
|Аланьяспор
|29
|36
|14
|Коньяспор
|30
|33
|15
|Газиантеп
|29
|31
|16
|Анкарагюджю
|29
|30
| 17
Зона вылета
|Хатайспор
|29
|30
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|30
|30
| 19
Зона вылета
|Пендикспор
|30
|29
| 20
Зона вылета
|Истанбулспор
|30
|13