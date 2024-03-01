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Бешикташ - Антальяспор 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Турция - Суперлига, 30-й тур
Бешикташ
Антальяспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Антальяспор, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Антальяспор
Анталия
Главные тренеры
Турция Шенол Гюнеш
Португалия Фернанду Сантуш
Турция Нури Шахин
История личных встреч
05.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Антальяспор3 : 2Бешикташ
06.05.2023 Турция - Суперлига 33-й тур Антальяспор1 : 3Бешикташ
26.02.2023 Турция - Суперлига 14-й тур Бешикташ0 : 0Антальяспор
06.02.2022 Турция - Суперлига 24-й тур Бешикташ0 : 0Антальяспор
18.09.2021 Турция - Суперлига 5-й тур Антальяспор2 : 3Бешикташ
03.02.2021 Турция - Суперлига 23-й тур Антальяспор1 : 1Бешикташ
19.09.2020 Турция - Суперлига 2-й тур Бешикташ1 : 1Антальяспор
04.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Бешикташ3 : 0Антальяспор
13.06.2020 Турция - Суперлига 27-й тур Бешикташ1 : 2Антальяспор
02.11.2019 Турция - Суперлига 10-й тур Антальяспор1 : 2Бешикташ
11.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур 2 : 0Бешикташ
03.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Бешикташ0 : 1
25.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур 0 : 2Бешикташ
19.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур Бешикташ2 : 0
12.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур 0 : 0Бешикташ
09.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур 1 : 0Антальяспор
04.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Антальяспор1 : 0
26.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур 2 : 1Антальяспор
17.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур Антальяспор2 : 2
12.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур 2 : 0Антальяспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Галатасарай2978
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2976
3
Квалификация Лиги Европы
Трабзонспор2949
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2946
5 Касымпаша2943
6 Истанбул Башакшехир2942
7 Ризеспор2939
8 Антальяспор2938
9 Сивасспор2938
10 Кайсериспор2936
11 Самсунспор2936
12 Адана Демирспор2936
13 Аланьяспор2936
14 Коньяспор3033
15 Газиантеп2931
16 Анкарагюджю2930
17
Зона вылета
Хатайспор2930
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк3030
19
Зона вылета
Пендикспор3029
20
Зона вылета
Истанбулспор3013

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