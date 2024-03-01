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Ди-Си Юнайтед - Интер Майами 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
Ди-Си Юнайтед
Интер Майами

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ди-Си Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 16 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
США Трой Лесесне
США Трой Лесесне
США Трой Лесесне
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
09.07.2023 США - Major League Soccer США - MLS Ди-Си Юнайтед2 : 2Интер Майами
04.06.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 2Ди-Си Юнайтед
19.09.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 3Интер Майами
15.05.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 2Ди-Си Юнайтед
20.06.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 0Интер Майами
30.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 3Ди-Си Юнайтед
07.03.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 1Интер Майами
10.03.2024 США - Major League Soccer МЛС 0 : 0Ди-Си Юнайтед
03.03.2024 США - Major League Soccer МЛС 2 : 2Ди-Си Юнайтед
25.02.2024 США - Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед3 : 1
08.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS Ди-Си Юнайтед2 : 0
05.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS 3 : 0Ди-Си Юнайтед
11.03.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 3
03.03.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами5 : 0
26.02.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
22.02.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 0
01.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 6 : 0Интер Майами
Текстовая трансляция
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси может пропустить следующий матч своей команды из-за травмы.У Лео возникло мышечное перенапряжение Месси может пропустить следующую игру «Интер Майами» из-за мышечного перенапряжения 0'Параллельно с европейской Лигой чемпионов идёт ещё и Лига чемпионов КОНКАКАФ, в которой «Интер Майами» победил «Нэшвилл» со счётом 3:1.Аргентинца беспокоит правая нога. Для МЛС это ужасная новость Месси и Суарес снова сотворили магию. Но проблема Лео теперь навредит целой лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча МЛС: «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Интер Майами47
2 Портленд Тимберс37
3 Миннесота Юнайтед37
4 Клёб де Фут Монреаль37
5 Нью-Йорк Ред Буллз37
6 Коламбус Крю37
7 Торонто37
8 Лос-Анджелес Гэлакси35
9 Ди-Си Юнайтед35
10 Сент-Луис Сити35
11 Цинциннати35
12 Ванкувер Уайткэпс24
13 Реал Солт-Лейк44
14 Шарлотт34
15 Колорадо Рэпидз34
16 Лос-Анджелес34
17 Атланта Юнайтед23
18 Даллас33
19 Нэшвилл33
20 Спортинг Канзас-Сити33
21 Филадельфия Юнион22
22 Остин32
23 Хьюстон Динамо21
24 Сиэтл Саундерс21
25 Чикаго Файр31
26 Орландо Сити31
27 Нью-Йорк Сити30
28 Сан-Хосе Эртквейкс30
29 Нью-Инглэнд Революшн30

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