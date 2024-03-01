Ди-Си Юнайтед - Интер Майами 16 Марта прямая трансляция
16 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ди-Си Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 16 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Трой Лесесне
|Трой Лесесне
|Трой Лесесне
|Херардо Мартино
История личных встреч
|09.07.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2
|04.06.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 2
|19.09.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|15.05.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|20.06.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|30.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 3
|07.03.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|10.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|03.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|25.02.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|08.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 0
|05.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|3 : 0
|11.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|03.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|5 : 0
|26.02.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|22.02.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|01.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|6 : 0
Текстовая трансляция
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси может пропустить следующий матч своей команды из-за травмы.У Лео возникло мышечное перенапряжение Месси может пропустить следующую игру «Интер Майами» из-за мышечного перенапряжения 0'Параллельно с европейской Лигой чемпионов идёт ещё и Лига чемпионов КОНКАКАФ, в которой «Интер Майами» победил «Нэшвилл» со счётом 3:1.Аргентинца беспокоит правая нога. Для МЛС это ужасная новость Месси и Суарес снова сотворили магию. Но проблема Лео теперь навредит целой лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча МЛС: «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|4
|7
|2
|Портленд Тимберс
|3
|7
|3
|Миннесота Юнайтед
|3
|7
|4
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|7
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|7
|6
|Коламбус Крю
|3
|7
|7
|Торонто
|3
|7
|8
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|5
|9
|Ди-Си Юнайтед
|3
|5
|10
|Сент-Луис Сити
|3
|5
|11
|Цинциннати
|3
|5
|12
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|4
|13
|Реал Солт-Лейк
|4
|4
|14
|Шарлотт
|3
|4
|15
|Колорадо Рэпидз
|3
|4
|16
|Лос-Анджелес
|3
|4
|17
|Атланта Юнайтед
|2
|3
|18
|Даллас
|3
|3
|19
|Нэшвилл
|3
|3
|20
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|3
|21
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|22
|Остин
|3
|2
|23
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|24
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|25
|Чикаго Файр
|3
|1
|26
|Орландо Сити
|3
|1
|27
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|28
|Сан-Хосе Эртквейкс
|3
|0
|29
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0