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Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
16 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 16 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
США Майк Салливан
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 0Питтсбург Пингвинз
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Питтсбург Пингвинз
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
16.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
14.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Питтсбург Пингвинз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
12.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Питтсбург Пингвинз
10.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Питтсбург Пингвинз7 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
08.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Питтсбург Пингвинз7 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Питтсбург Пингвинз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 6
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6794
2 Бостон Брюинз6893
3 Нью-Йорк Рейнджерс6690
4 Каролина Харрикейнз6686
5 Торонто Мэйпл Лифс6584
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6676
7 Филадельфия Флайерз6776
8 Нью-Йорк Айлендерс6572
9 Детройт Ред Уингз6672
10 Вашингтон Кэпиталз6571
11 Баффало Сэйбрз6769
12 Нью-Джерси Дэвилз6668
13 Питтсбург Пингвинз6567
14 Монреаль Канадиенс6661
15 Оттава Сенаторз6458
16 Коламбус Блю Джекетс6655
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Колорадо Эвеланш6789
3 Даллас Старз6889
4 Виннипег Джетс6587
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6677
9 Миннесота Уайлд6773
10 Сент-Луис Блюз6671
11 Калгари Флэймз6669
12 Сиэтл Кракен6568
13 Аризона Койотс6759
14 Анахайм Дакс6649
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6539

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