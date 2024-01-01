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Лас-Пальмас - Альмерия 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
17 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Лас-Пальмас
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Альмерия, которое состоится 17 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Альмерия
Альмерия
13ИспанияврАльваро Вальес
28МексиказщХулиан Араухо
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
5ИспанияпзХавьер Муньос
8АргентинапзМаксимо Перроне
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
9ИспаниянпСандро Рамирес
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
18ИспаниязщМарк Пубиль
22МексиказщСесар Монтес
16СербиязщАлександар Радованович
24МозамбикзщБруну Ланга
4ГанапзИддрису Баба
5АргентинапзЛукас Робертоне
8ИспанияпзХонатан Виера
38АргентинанпЛука Ромеро
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
15ГондураснпЭнтони Лосано
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияГаиска Гаритано
История личных встреч
28.10.2023Испания - Примера11-й турАльмерия1 : 2Лас-Пальмас
09.01.2022Испания - СегундаСегунда. 23-й турЛас-Пальмас1 : 1Альмерия
09.10.2021Испания - СегундаСегунда. 9-й турАльмерия1 : 1Лас-Пальмас
14.02.2021Испания - СегундаСегунда. 25-й турАльмерия3 : 1Лас-Пальмас
17.10.2020Испания - СегундаСегунда. 6-й турЛас-Пальмас2 : 0Альмерия
17.06.2020Испания - СегундаСегунда. 33-й турАльмерия0 : 1Лас-Пальмас
14.09.2019Испания - СегундаСегунда. 5-й турЛас-Пальмас0 : 3Альмерия
02.06.2019Испания - СегундаСегунда. 41-й турЛас-Пальмас0 : 0Альмерия
13.10.2018Испания - СегундаСегунда. 9-й турАльмерия3 : 0Лас-Пальмас
18.12.2013Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчАльмерия0 : 0Лас-Пальмас
10.03.2024Испания - Примера28-й турЛас-Пальмас0 : 2
02.03.2024Испания - Примера27-й тур3 : 3Лас-Пальмас
25.02.2024Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас1 : 1
17.02.2024Испания - Примера25-й тур5 : 0Лас-Пальмас
10.02.2024Испания - Примера24-й турЛас-Пальмас2 : 0
11.03.2024Испания - Примера28-й турАльмерия2 : 2
01.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Альмерия
24.02.2024Испания - Примера26-й турАльмерия2 : 2
18.02.2024Испания - Примера25-й тур1 : 1Альмерия
12.02.2024Испания - Примера24-й турАльмерия0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Жирона2962
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2842
8 Валенсия2740
9 Хетафе2938
10 Лас-Пальмас2837
11 Осасуна2936
12 Вильярреал2835
13 Алавес2832
14 Мальорка2930
15 Севилья2828
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2810

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