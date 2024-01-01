Лас-Пальмас - Альмерия 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
17 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Альмерия, которое состоится 17 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Альмерия
Альмерия
|13
|вр
|Альваро Вальес
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|8
|пз
|Максимо Перроне
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|16
|зщ
|Александар Радованович
|24
|зщ
|Бруну Ланга
|4
|пз
|Иддрису Баба
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|8
|пз
|Хонатан Виера
|38
|нп
|Лука Ромеро
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|15
|нп
|Энтони Лосано
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|09.01.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 1
|09.10.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|3 : 1
|17.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|2 : 0
|17.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|0 : 1
|14.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|0 : 3
|02.06.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|0 : 0
|13.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|3 : 0
|18.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|5 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|12.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|28
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Хетафе
|29
|38
|10
|Лас-Пальмас
|28
|37
|11
|Осасуна
|29
|36
|12
|Вильярреал
|28
|35
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Севилья
|28
|28
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|28
|10