Реймс - Метц 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Метц, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Метц
Метц
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|26
|нп
|Бенжамен Стамбули
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|25
|пз
|Артюр Атта
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|11
|пз
|Дидье Ламкель Зе
|18
|нп
|Ламин Камара
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Ласло Болони
История личных встреч
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|22.02.2015
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|27.09.2014
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|09.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|25
|45
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Ланс
|25
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|25
|39
|8
|Ренн
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|35
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|25
|27
|14
|Монпелье
|25
|26
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|25
|17