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Реймс - Метц 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Реймс
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Метц, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Метц
Метц
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
8МароккопзАмир Ричардсон
26ФранциянпБенжамен Стамбули
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
9ДаниянпМохаммед Дарами
16АлжирврАлександр Укиджа
2ФранциязщМаксим Колен
29МартиниказщКристоф Эрей
5Гвинея-БисаузщФали Канде
3ФранциязщМатьё Юдоль
22АлжирзщКевин Ван Ден Керкхоф
25ФранцияпзАртюр Атта
27ГаитипзДенли Жан Жак
11КамерунпзДидье Ламкель Зе
18СенегалнпЛамин Камара
10ГрузиянпЖорж Микаутадзе
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
РумынияЛасло Болони
История личных встреч
03.09.2023Франция - Лига 14-й турМетц2 : 2Реймс
16.01.2022Франция - Лига 121-й турРеймс0 : 1Метц
22.08.2021Франция - Лига 13-й турМетц1 : 1Реймс
18.04.2021Франция - Лига 133-й турРеймс0 : 0Метц
20.09.2020Франция - Лига 14-й турМетц2 : 1Реймс
25.01.2020Франция - Лига 121-й турРеймс0 : 1Метц
23.11.2019Франция - Лига 114-й турМетц1 : 1Реймс
22.02.2015Франция - Лига 126-й турРеймс0 : 0Метц
27.09.2014Франция - Лига 18-й турМетц3 : 0Реймс
10.03.2024Франция - Лига 125-й тур2 : 2Реймс
02.03.2024Франция - Лига 124-й турРеймс0 : 1
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур1 : 2Реймс
18.02.2024Франция - Лига 122-й турРеймс1 : 1
11.02.2024Франция - Лига 121-й тур2 : 0Реймс
10.03.2024Франция - Лига 125-й турМетц1 : 0
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур0 : 2Метц
23.02.2024Франция - Лига 123-й турМетц1 : 2
18.02.2024Франция - Лига 122-й тур3 : 0Метц
09.02.2024Франция - Лига 121-й тур1 : 1Метц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2556
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2545
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2542
5
Лига Европы
Ланс2542
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2539
8 Ренн2536
9 Реймс2535
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2527
14 Монпелье2526
15 Лорьян2525
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2523
18
Зона вылета
Клермон2517

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