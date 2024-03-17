Верона - Милан 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Милан, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Милан
Милан
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|27
|зщ
|Павел Давидович
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|25
|пз
|Суат Сердар
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|17
|нп
|Тейянни Нослин
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Марко Барони
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|05.05.2018
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Монца
|29
|42
|10
|Торино
|29
|41
|11
|Лацио
|28
|40
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14