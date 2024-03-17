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Верона - Милан 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Верона
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Милан, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Милан
Милан
1ИталияврЛоренцо Монтипо
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
27ПольшазщПавел Давидович
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
33СловакияпзОндрей Дуда
25ГерманияпзСуат Сердар
8СербияпзДарко Лазович
31СловакиянпТомаш Суслов
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
17НидерландынпТейянни Нослин
57ИталияврМарко Спортьелло
42ИталиязщАлессандро Флоренци
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
14НидерландыпзТейани Рейндерс
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
11СШАнпКристиан Пулишич
10ПортугалиянпРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
23.09.2023Италия - Серия А5-й турМилан1 : 0Верона
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турМилан3 : 1Верона
16.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турВерона1 : 2Милан
08.05.2022Италия - Серия А36-й турВерона1 : 3Милан
16.10.2021Италия - Серия А8-й турМилан3 : 2Верона
07.03.2021Италия - Серия А26-й турВерона0 : 2Милан
08.11.2020Италия - Серия А7-й турМилан2 : 2Верона
02.02.2020Италия - Серия А22-й турМилан1 : 1Верона
15.09.2019Италия - Серия А3-й турВерона0 : 1Милан
05.05.2018Италия - Серия А36-й турМилан4 : 1Верона
10.03.2024Италия - Серия А28-й тур0 : 1Верона
03.03.2024Италия - Серия А27-й турВерона1 : 0
23.02.2024Италия - Серия А26-й тур2 : 0Верона
17.02.2024Италия - Серия А25-й турВерона2 : 2
11.02.2024Италия - Серия А24-й тур0 : 0Верона
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч1 : 3Милан
10.03.2024Италия - Серия А28-й турМилан1 : 0
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМилан4 : 2
01.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 1Милан
25.02.2024Италия - Серия А26-й турМилан1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Монца2942
10 Торино2941
11 Лацио2840
12 Дженоа2833
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2826
16 Кальяри2926
17 Эмполи2925
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2914

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