Интер М - Наполи 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
17 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Наполи, которое состоится 17 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|23
|пз
|Николо Барелла
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|22.01.2024
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|28.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|13.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
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«Интер» и до старта называли главным фаворитом Серии A, по ходу сезона команда Симоне Индзаги подтверждает этот статус.Команда Индзаги — лучшая в Италии Отдайте «Интеру» титул прямо сейчас 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Серии A: «Интер» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Монца
|29
|42
|10
|Торино
|29
|41
|11
|Лацио
|28
|40
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14