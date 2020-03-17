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Интер М - Наполи 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
17 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Интер М
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Наполи, которое состоится 17 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Наполи
Неаполь
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
16ИталияпзДавиде Фраттези
23ИталияпзНиколо Барелла
21АлбанияпзКристьян Аслани
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8Кот-д'ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияФранческо Кальцона
История личных встреч
22.01.2024Суперкубок ИталииФиналНаполи0 : 1Интер М
03.12.2023Италия - Серия А14-й турНаполи0 : 3Интер М
21.05.2023Италия - Серия АСерия А. 36-й турНаполи3 : 1Интер М
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турИнтер М1 : 0Наполи
12.02.2022Италия - Серия А25-й турНаполи1 : 1Интер М
21.11.2021Италия - Серия А13-й турИнтер М3 : 2Наполи
18.04.2021Италия - Серия А31-й турНаполи1 : 1Интер М
16.12.2020Италия - Серия А12-й турИнтер М1 : 0Наполи
28.07.2020Италия - Серия А37-й турИнтер М2 : 0Наполи
13.06.2020Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчНаполи1 : 1Интер М
13.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч2 : 1 3 : 2Интер М
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур0 : 1Интер М
04.03.2024Италия - Серия А27-й турИнтер М2 : 1
28.02.2024Италия - Серия А21-й турИнтер М4 : 0
25.02.2024Италия - Серия А26-й тур0 : 4Интер М
12.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч3 : 1Наполи
08.03.2024Италия - Серия А28-й турНаполи1 : 1
03.03.2024Италия - Серия А27-й турНаполи2 : 1
28.02.2024Италия - Серия А21-й тур1 : 6Наполи
25.02.2024Италия - Серия А26-й тур1 : 1Наполи
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«Интер» и до старта называли главным фаворитом Серии A, по ходу сезона команда Симоне Индзаги подтверждает этот статус.Команда Индзаги — лучшая в Италии Отдайте «Интеру» титул прямо сейчас 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Серии A: «Интер» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Монца2942
10 Торино2941
11 Лацио2840
12 Дженоа2833
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2826
16 Кальяри2926
17 Эмполи2925
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2914

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