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Херенвен - Фейеноорд 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
17 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Херенвен
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Фейеноорд, которое состоится 17 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Фейеноорд
Роттердам
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
4 Нидерланды зщ Свен ван Бэк
5 Польша зщ Павел Бохневич
7 Германия зщ Матс Кёлерт
33 Нидерланды пз Том Хайе
19 Швеция пз Симон Ольссон
24 Швеция пз Патрик Волемарк
26 Бельгия пз Anas Tahiri
20 Норвегия нп Осам Сахрауи
11 Нидерланды нп Пелле ван Амерсфоорт
22 Германия вр Тимон Велленройтер
4 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
15 Перу зщ Маркос Лопес
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Матс Виффер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
19 Гамбия нп Янкуба Минте
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фейеноорд6 : 1Херенвен
01.03.2023 Кубок Нидерландов 1/4 финала Херенвен0 : 1Фейеноорд
12.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен1 : 2Фейеноорд
13.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фейеноорд0 : 0Херенвен
22.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Херенвен0 : 3Фейеноорд
22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд3 : 1Херенвен
17.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Херенвен4 : 3Фейеноорд
27.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Херенвен3 : 0Фейеноорд
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Фейеноорд3 : 0Херенвен
13.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала Херенвен0 : 1Фейеноорд
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 2 : 0Херенвен
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Херенвен2 : 0
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 0 : 4Херенвен
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Херенвен0 : 2
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен3 : 2
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фейеноорд3 : 0
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 2 : 2Фейеноорд
29.02.2024 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд2 : 1
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 0 : 2Фейеноорд
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч 1 : 1 4 : 2Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2569
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2559
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2553
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2540
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2637
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2634
9 Утрехт2533
10 Херенвен2531
11 Спарта2530
12 Алмере Сити2529
13 ПЕК Зволле2628
14 Хераклес2626
15 Эксельсиор2622
16 Валвейк2622
17
Зона вылета
Витесс2516
18
Зона вылета
Волендам2514

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