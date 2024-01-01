Херенвен - Фейеноорд 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
17 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Фейеноорд, которое состоится 17 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Фейеноорд
Роттердам
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|4
|зщ
|Свен ван Бэк
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|7
|зщ
|Матс Кёлерт
|33
|пз
|Том Хайе
|19
|пз
|Симон Ольссон
|24
|пз
|Патрик Волемарк
|26
|пз
|Anas Tahiri
|20
|нп
|Осам Сахрауи
|11
|нп
|Пелле ван Амерсфоорт
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Матс Виффер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|19
|нп
|Янкуба Минте
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
|Арне Слот
История личных встреч
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|6 : 1
|01.03.2023
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 1
|12.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
|22.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 1
|17.02.2021
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 3
|27.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 0
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 0
|13.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 4
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 2
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 2
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|69
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|59
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|25
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|25
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|26
|34
|9
|Утрехт
|25
|33
|10
|Херенвен
|25
|31
|11
|Спарта
|25
|30
|12
|Алмере Сити
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|26
|28
|14
|Хераклес
|26
|26
|15
|Эксельсиор
|26
|22
|16
|Валвейк
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Волендам
|25
|14