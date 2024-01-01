Трабзонспор - Фенербахче 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
17 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Турция - Суперлига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Фенербахче, которое состоится 17 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Абдулла Авчи
|Исмаил Картал
История личных встреч
|04.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|18.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|24.12.2022
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|3 : 1
|28.02.2021
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|0 : 1
|25.10.2020
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|3 : 1
|01.02.2020
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 1
|27.04.2019
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|5 : 1
|04.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 2
|12.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|10.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|4 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|02.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Галатасарай
|29
|78
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|29
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Трабзонспор
|29
|49
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|30
|46
|5
|Касымпаша
|29
|43
|6
|Истанбул Башакшехир
|30
|42
|7
|Антальяспор
|30
|41
|8
|Адана Демирспор
|30
|39
|9
|Аланьяспор
|30
|39
|10
|Ризеспор
|29
|39
|11
|Сивасспор
|30
|38
|12
|Самсунспор
|29
|36
|13
|Кайсериспор
|30
|36
|14
|Коньяспор
|30
|33
|15
|Анкарагюджю
|30
|33
|16
|Газиантеп
|29
|31
| 17
Зона вылета
|Хатайспор
|29
|30
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|30
|30
| 19
Зона вылета
|Пендикспор
|30
|29
| 20
Зона вылета
|Истанбулспор
|30
|13