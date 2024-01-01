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Трабзонспор - Фенербахче 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
17 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Турция - Суперлига, 30-й тур
Трабзонспор
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Фенербахче, которое состоится 17 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Абдулла Авчи
Турция Исмаил Картал
История личных встреч
04.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Фенербахче2 : 3Трабзонспор
18.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Трабзонспор
24.12.2022 Турция - Суперлига 15-й тур Трабзонспор2 : 0Фенербахче
06.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Трабзонспор
17.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор3 : 1Фенербахче
28.02.2021 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор0 : 1Фенербахче
25.10.2020 Турция - Суперлига 6-й тур Фенербахче3 : 1Трабзонспор
01.02.2020 Турция - Суперлига 20-й тур Трабзонспор2 : 1Фенербахче
01.09.2019 Турция - Суперлига 3-й тур Фенербахче1 : 1Трабзонспор
27.04.2019 Турция - Суперлига 30-й тур Фенербахче1 : 1Трабзонспор
09.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор5 : 1
04.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур 3 : 1Трабзонспор
25.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор1 : 0
18.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур 0 : 2Трабзонспор
12.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Трабзонспор2 : 0
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Фенербахче0 : 1
10.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Фенербахче4 : 1
07.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 0 : 3Фенербахче
02.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур 0 : 2Фенербахче
24.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Галатасарай2978
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2976
3
Квалификация Лиги Европы
Трабзонспор2949
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ3046
5 Касымпаша2943
6 Истанбул Башакшехир3042
7 Антальяспор3041
8 Адана Демирспор3039
9 Аланьяспор3039
10 Ризеспор2939
11 Сивасспор3038
12 Самсунспор2936
13 Кайсериспор3036
14 Коньяспор3033
15 Анкарагюджю3033
16 Газиантеп2931
17
Зона вылета
Хатайспор2930
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк3030
19
Зона вылета
Пендикспор3029
20
Зона вылета
Истанбулспор3013

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