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Вегас Голден Найтс - Нью-Джерси Дэвилз 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
17 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 17 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
23.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз6 : 5 ОТВегас Голден Найтс
04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 БНью-Джерси Дэвилз
25.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
19.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Вегас Голден Найтс
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 0Нью-Джерси Дэвилз
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4Вегас Голден Найтс
07.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Нью-Джерси Дэвилз
15.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
15.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 8Нью-Джерси Дэвилз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Вегас Голден Найтс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТВегас Голден Найтс
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 3
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Вегас Голден Найтс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6794
2 Бостон Брюинз6893
3 Нью-Йорк Рейнджерс6690
4 Каролина Харрикейнз6686
5 Торонто Мэйпл Лифс6584
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6676
7 Филадельфия Флайерз6776
8 Детройт Ред Уингз6774
9 Нью-Йорк Айлендерс6673
10 Вашингтон Кэпиталз6571
11 Баффало Сэйбрз6869
12 Нью-Джерси Дэвилз6668
13 Питтсбург Пингвинз6567
14 Монреаль Канадиенс6661
15 Оттава Сенаторз6560
16 Коламбус Блю Джекетс6655
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Виннипег Джетс6689
3 Колорадо Эвеланш6789
4 Даллас Старз6889
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6679
8 Вегас Голден Найтс6677
9 Миннесота Уайлд6773
10 Сент-Луис Блюз6671
11 Калгари Флэймз6669
12 Сиэтл Кракен6568
13 Аризона Койотс6759
14 Анахайм Дакс6749
15 Чикаго Блэкхоукс6741
16 Сан-Хосе Шаркс6539

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