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Ленинградец - Енисей 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Рощино-Арена (Рощино, Россия), вместимость: 5000
18 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Ленинградец
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Енисей, которое состоится 18 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Рощино-Арена (Рощино, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Енисей0 : 1Ленинградец
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0Ленинградец
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Ленинградец0 : 0
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Ленинградец1 : 0
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Ленинградец
11.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 2Ленинградец
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Енисей2 : 3
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Енисей1 : 0
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 2 : 1Енисей
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Енисей0 : 2
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Енисей4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Динамо Мх2240
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2239
4
Плей-офф за повышение
Акрон2238
5 Тюмень2236
6 Родина2234
7 Алания2233
8 Нефтехимик2230
9 Торпедо М2228
10 Енисей2227
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2225
14 Ленинградец2224
15 Сокол2224
16
Зона вылета
Черноморец2221
17
Зона вылета
Кубань2221
18
Зона вылета
Волгарь2220

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