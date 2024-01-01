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Тюмень - Алания 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
18 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Тюмень
Алания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Алания, которое состоится 18 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Алания1 : 1Тюмень
11.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Тюмень
04.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 3 : 0Тюмень
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Тюмень
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 0Тюмень
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 3 : 1Тюмень
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Алания0 : 0
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 3 : 0Алания
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 0Алания
02.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Алания
27.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Алания1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Динамо Мх2240
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2239
4
Плей-офф за повышение
Акрон2238
5 Тюмень2236
6 Родина2234
7 Алания2233
8 Нефтехимик2230
9 Торпедо М2228
10 Енисей2227
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2225
14 Ленинградец2224
15 Сокол2224
16
Зона вылета
Черноморец2221
17
Зона вылета
Кубань2221
18
Зона вылета
Волгарь2220

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