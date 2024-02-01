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Мальта - Словения 21 Марта прямая трансляция

21 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Мальта
Словения

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Словения, которое состоится 21 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта
Словения
История личных встреч
08.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа H. 7-й турМальта0 : 4Словения
04.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа H. 5-й турСловения1 : 0Мальта
10.06.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа F. 6-й турСловения2 : 0Мальта
11.11.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа F. 4-й турМальта0 : 1Словения
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й тур2 : 0Мальта
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й турМальта1 : 3
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й тур4 : 0Мальта
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турМальта0 : 2
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиМальта1 : 0
20.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Словения
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й турСловения2 : 1
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й тур2 : 1Словения
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур0 : 1Словения
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турСловения3 : 0

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