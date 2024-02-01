Мальта - Словения 21 Марта прямая трансляция
21 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Словения, которое состоится 21 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта
Словения
История личных встреч
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. 7-й тур
|0 : 4
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. 5-й тур
|1 : 0
|10.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 6-й тур
|2 : 0
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 4-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|1 : 3
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|4 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|20.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|2 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|0 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0