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Венгрия - Турция 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Венгрия
Турция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Турция, которое состоится 22 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Турция
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
История личных встреч
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 6-й турВенгрия2 : 0Турция
03.09.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 1-й турТурция0 : 1Венгрия
26.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 6-й турТурция1 : 1Венгрия
16.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 4-й турВенгрия3 : 1Турция
12.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 10-й турТурция3 : 0Венгрия
07.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 3-й турВенгрия0 : 1Турция
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й турВенгрия3 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й тур2 : 2Венгрия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур2 : 2Венгрия
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й турВенгрия2 : 1
10.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиВенгрия1 : 1
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й тур1 : 1Турция
18.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Турция
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й турТурция4 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й тур0 : 1Турция
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 2Турция

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