Венгрия - Турция 22 Марта прямая трансляция
22 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Венгрия
Турция
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 6-й тур
|2 : 0
|03.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 1-й тур
|0 : 1
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. 6-й тур
|1 : 1
|16.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. 4-й тур
|3 : 1
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|3 : 0
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 2
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|2 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 1
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 1
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2