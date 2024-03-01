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Азербайджан - Монголия 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Азербайджан
Монголия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Монголия, которое состоится 22 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Монголия
История личных встреч
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й тур5 : 0Азербайджан
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й турАзербайджан3 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й турАзербайджан0 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й тур0 : 2Азербайджан
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАзербайджан2 : 1
17.10.2023ЧМ-2026 - Азия1-й квалификационный раунд. 2-й матчМонголия0 : 1
12.10.2023ЧМ-2026 - Азия1-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 0Монголия
15.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Монголия
12.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиМонголия0 : 0
09.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Монголия

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