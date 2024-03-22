Нигерия - Гана 22 Марта прямая трансляция
22 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Нигерия
Гана
История личных встреч
|29.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд. 2-й матч
|1 : 1
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд. 1-й матч
|0 : 0
|11.10.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2011
|0 : 0
|28.01.2010
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 0
|03.02.2008
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|2 : 1
|11.02.2024
|Кубок африканских наций
|Финал
|1 : 2
|07.02.2024
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 2
|02.02.2024
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|1 : 0
|27.01.2024
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|2 : 0
|22.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|22.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|18.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|14.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|08.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.11.2023
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа I. 2-й тур
|1 : 0