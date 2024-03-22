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Нигерия - Гана 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Нигерия
Гана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Гана, которое состоится 22 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Гана
История личных встреч
29.03.2022ЧМ-2022 - АфрикаТретий раунд. 2-й матчНигерия1 : 1Гана
25.03.2022ЧМ-2022 - АфрикаТретий раунд. 1-й матчГана0 : 0Нигерия
11.10.2011Товарищеские матчи (сборные)Октябрь 2011Гана0 : 0Нигерия
28.01.2010Кубок африканских наций1/2 финалаГана1 : 0Нигерия
03.02.2008Кубок африканских наций1/4 финалаГана2 : 1Нигерия
11.02.2024Кубок африканских нацийФиналНигерия1 : 2
07.02.2024Кубок африканских наций1/2 финалаНигерия1 : 1 4 : 2
02.02.2024Кубок африканских наций1/4 финалаНигерия1 : 0
27.01.2024Кубок африканских наций1/8 финалаНигерия2 : 0
22.01.2024Кубок африканских нацийГруппа A. 3-й тур0 : 1Нигерия
22.01.2024Кубок африканских нацийГруппа B. 3-й тур2 : 2Гана
18.01.2024Кубок африканских нацийГруппа B. 2-й тур2 : 2Гана
14.01.2024Кубок африканских нацийГруппа B. 1-й турГана1 : 2
08.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиГана0 : 0
21.11.2023ЧМ-2026 - АфрикаГруппа I. 2-й тур1 : 0Гана

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