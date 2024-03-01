Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
22 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен, которое состоится 22 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|36
|вр
|Логан Томпсон
|33
|вр
|Эдин Хилл
|27
|зщ
|Ши Теодор
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
|15
|зщ
|Ноа Ханифин
|14
|зщ
|Николас Хаг
|23
|зщ
|Алек Мартинес
|17
|зщ
|Бен Хаттон
|16
|нп
|Павел Дорофеев
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
|9
|нп
|Джек Айкел
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|39
|нп
|Энтони Манта
|10
|нп
|Николя Руа
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
|22
|нп
|Майкл Амадио
|71
|нп
|Вильям Карлссон
|55
|нп
|Киган Колесар
|21
|нп
|Бретт Хауден
|28
|нп
|Уильям Каррье
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|3
|зщ
|Уильям Борген
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|4
|зщ
|Джастин Шульц
|39
|зщ
|Райкер Эванс
|17
|нп
|Джейден Шварц
|7
|нп
|Джордан Эберле
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
|20
|нп
|Ээли Толванен
|95
|нп
|Андре Бураковски
|19
|нп
|Джаред Макканн
|13
|нп
|Брэндон Танев
|37
|нп
|Янни Гурд
|52
|нп
|Тай Картье
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|90
|нп
|Томаш Татар
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|19.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39