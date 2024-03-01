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Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
22 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Вегас Голден Найтс
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен, которое состоится 22 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Сиэтл Кракен
Сиэтл
36 Канада вр Логан Томпсон
33 Канада вр Эдин Хилл
27 Канада зщ Ши Теодор
3 Канада зщ Брейден Макнэбб
15 США зщ Ноа Ханифин
14 Канада зщ Николас Хаг
23 США зщ Алек Мартинес
17 Канада зщ Бен Хаттон
16 Россия нп Павел Дорофеев
81 Канада нп Джонатан Маршессо
9 США нп Джек Айкел
49 Россия нп Иван Барбашёв
39 Канада нп Энтони Манта
10 Канада нп Николя Руа
20 Канада нп Чандлер Стивенсон
22 Канада нп Майкл Амадио
71 Швеция нп Вильям Карлссон
55 Канада нп Киган Колесар
21 Канада нп Бретт Хауден
28 Канада нп Уильям Каррье
31 Германия вр Филипп Грубауэр
35 США вр Джоуи Даккорд
6 Швеция зщ Адам Ларссон
8 США зщ Брайан Дюмулен
3 США зщ Уильям Борген
24 Канада зщ Джейми Олексяк
4 Канада зщ Джастин Шульц
39 Канада зщ Райкер Эванс
17 Канада нп Джейден Шварц
7 Канада нп Джордан Эберле
10 США нп Мэтти Бенирс
20 Финляндия нп Ээли Толванен
95 Швеция нп Андре Бураковски
19 Канада нп Джаред Макканн
13 Канада нп Брэндон Танев
37 Канада нп Янни Гурд
52 Канада нп Тай Картье
22 Дания нп Оливер Бьёркстранд
56 США нп Кайлер Ямамото
90 Словакия нп Томаш Татар
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 5 ОТВегас Голден Найтс
01.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 0Вегас Голден Найтс
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Сиэтл Кракен
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3Вегас Голден Найтс
12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Сиэтл Кракен
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 4Сиэтл Кракен
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Вегас Голден Найтс
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Вегас Голден Найтс
31.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3Вегас Голден Найтс
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Сиэтл Кракен
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 5
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Вегас Голден Найтс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 5 ОТВегас Голден Найтс
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 6
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 5 ОТВегас Голден Найтс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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