01:43 ()
Свернуть список

Дания - Швейцария 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
23 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Дания
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Швейцария, которое состоится 23 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Швейцария
1ДанияврКаспер Шмейхель
2ДаниязщЙоаким Андерсен
4ДаниязщСимон Кьер
4ДаниязщЯнник Вестергор
5ДанияпзЙоаким Мехле
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10ДанияпзКристиан Эриксен
11ДанияпзМортен Юльманн
14ДанияпзВиктор Кристиансен
19ДаниянпЙонас Винд
9ДаниянпРасмус Хойлунд
1ШвейцарияврЯн Зоммер
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
4ШвейцариязщНико Эльведи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ШвейцариязщДан Ндой
11ШвейцариязщРенато Штеффен
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
10ШвейцарияпзГранит Джака
23ШвейцарияпзШердан Шакири
ШвейцарияпзРубен Варгас
9ШвейцариянпНоа Окафор
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
12.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа D. 7-й турДания1 : 0Швейцария
26.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа D. 2-й турШвейцария3 : 3Дания
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур2 : 0Дания
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турДания2 : 1
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур1 : 2Дания
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турДания3 : 1
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур0 : 1Дания
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й тур1 : 0Швейцария
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турШвейцария1 : 1
15.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур1 : 1Швейцария
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турШвейцария3 : 3
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турШвейцария3 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close