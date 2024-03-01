Дания - Швейцария 23 Марта прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
23 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Швейцария, которое состоится 23 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Швейцария
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|4
|зщ
|Симон Кьер
|4
|зщ
|Янник Вестергор
|5
|пз
|Йоаким Мехле
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|11
|пз
|Мортен Юльманн
|14
|пз
|Виктор Кристиансен
|19
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Ян Зоммер
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Дан Ндой
|11
|зщ
|Ренато Штеффен
|20
|пз
|Михел Эбишер
|10
|пз
|Гранит Джака
|23
|пз
|Шердан Шакири
|пз
|Рубен Варгас
|9
|нп
|Ноа Окафор
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|12.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|1 : 0
|26.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|3 : 3
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|2 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 1
|15.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|3 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|3 : 0