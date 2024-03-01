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Франция - Германия 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
23 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Франция
Германия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Германия, которое состоится 23 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Германия
16ФранцияврМик Меньян
2ФранциязщЖонатан Клосс
2ФранциязщБенжамен Павар
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
22ФранциязщТео Эрнандес
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
14ФранцияпзАдриен Рабьо
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
11ФранциянпУсман Дембеле
9ФранциянпОливье Жиру
10ФранциянпКилиан Мбаппе
ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
6ГерманиязщЙозуа Киммих
4ГерманиязщЖонатан Та
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
22ГерманиязщДавид Раум
21ГерманияпзИлкай Гюндоган
ГерманияпзТони Кроос
14ГерманияпзДжамал Мусиала
17ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманияпзКай Хаверц
9ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
История личных встреч
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГермания2 : 1Франция
15.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа F. 1-й турФранция1 : 0Германия
16.10.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 4-й турФранция2 : 1Германия
06.09.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 1-й турГермания0 : 0Франция
14.11.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Германия2 : 2Франция
07.07.2016ЧЕ-2016 - финальный раунд1/2 финалаГермания0 : 2Франция
13.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Франция2 : 0Германия
04.07.2014ЧМ-2014 - финальный раунд1/4 финалаФранция0 : 1Германия
07.02.2013Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2013Франция1 : 2Германия
29.02.2012Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2012Германия1 : 2Франция
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 10-й тур2 : 2Франция
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й турФранция14 : 0
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиФранция4 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й тур1 : 2Франция
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГермания2 : 1Франция
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Германия
18.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГермания2 : 3
18.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Германия
14.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Германия
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГермания2 : 1Франция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Германия. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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