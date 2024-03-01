Франция - Германия 23 Марта прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
23 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Германия, которое состоится 23 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Германия
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Жонатан Клосс
|2
|зщ
|Бенжамен Павар
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|11
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|4
|зщ
|Жонатан Та
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|22
|зщ
|Давид Раум
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|пз
|Тони Кроос
|14
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|пз
|Флориан Вирц
|7
|пз
|Кай Хаверц
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Дидье Дешам
История личных встреч
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|15.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|16.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 4-й тур
|2 : 1
|06.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 1-й тур
|0 : 0
|14.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|07.07.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/2 финала
|0 : 2
|13.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|04.07.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 1
|07.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 2
|29.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|1 : 2
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|2 : 2
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|14 : 0
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Германия. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.