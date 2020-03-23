Тунис - Хорватия 23 Марта прямая трансляция
23 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Тунис
Хорватия
История личных встреч
|11.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|24.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа E. 3-й тур
|0 : 0
|20.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 1
|16.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|0 : 1
|10.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|06.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|2 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 1
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1