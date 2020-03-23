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Тунис - Хорватия 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Тунис
Хорватия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Хорватия, которое состоится 23 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тунис
Хорватия
История личных встреч
11.06.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Хорватия1 : 2Тунис
24.01.2024Кубок африканских нацийГруппа E. 3-й тур0 : 0Тунис
20.01.2024Кубок африканских нацийГруппа E. 2-й турТунис1 : 1
16.01.2024Кубок африканских нацийГруппа E. 1-й турТунис0 : 1
10.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиТунис2 : 0
06.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиТунис0 : 0
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й турХорватия1 : 0
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й тур0 : 2Хорватия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й тур2 : 1Хорватия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й турХорватия0 : 1
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й тур0 : 1Хорватия

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