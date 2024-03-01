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Црвена Звезда - Зенит 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2024
Црвена Звезда
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Зенит, которое состоится 23 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
04.07.2023 Кубок PARI Премьер Црвена Звезда2 : 1Зенит
22.11.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Зенит3 : 1Црвена Звезда
03.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Зенит2 : 1Црвена Звезда
29.06.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июнь 2019 Зенит1 : 0Црвена Звезда
07.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Февраль 2018 Зенит1 : 0Црвена Звезда
17.03.2024 Сербия - Суперлига Суперлига. 26-й тур Црвена Звезда5 : 0
13.03.2024 Сербия - Суперлига Суперлига. 25-й тур 0 : 2Црвена Звезда
09.03.2024 Сербия - Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда2 : 2
02.03.2024 Сербия - Суперлига Суперлига. 23-й тур 1 : 3Црвена Звезда
24.02.2024 Сербия - Суперлига Суперлига. 22-й тур Црвена Звезда3 : 0
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур 1 : 2Зенит
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Зенит2 : 0
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 4Зенит
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Зенит6 : 0
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Црвена Звезда» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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