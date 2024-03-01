Црвена Звезда - Зенит 23 Марта прямая трансляция
23 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Зенит, которое состоится 23 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|04.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|2 : 1
|22.11.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|29.06.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июнь 2019
|1 : 0
|07.02.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Февраль 2018
|1 : 0
|17.03.2024
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 26-й тур
|5 : 0
|13.03.2024
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 25-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 23-й тур
|1 : 3
|24.02.2024
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 22-й тур
|3 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 4
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|6 : 0
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Црвена Звезда» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.