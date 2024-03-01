ЛНЗ Черкассы - Минай 23 Марта прямая трансляция
23 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Минай, которое состоится 23 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Минай
Минай
Главные тренеры
|Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
|05.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|12.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|08.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|23.02.2024
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 3
|03.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|12.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|07.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|25.02.2024
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|19
|43
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Кривбасс
|21
|43
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|21
|39
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|18
|38
|5
|Рух В
|21
|36
|6
|Полесье
|21
|33
|7
|Ворскла
|21
|29
|8
|ЛНЗ Черкассы
|20
|25
|9
|Колос
|20
|24
|10
|Черноморец
|20
|23
|11
|Александрия
|20
|23
|12
|Заря
|18
|19
|13
|Оболонь-Бровар
|20
|18
|14
|Верес
|20
|16
| 15
Зона вылета
|Металлист 1925
|21
|16
| 16
Зона вылета
|Минай
|19
|10