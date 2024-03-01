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ЛНЗ Черкассы - Минай 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур
ЛНЗ Черкассы
Минай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Минай, которое состоится 23 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Минай
Минай
Главные тренеры
Беларусь Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
05.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Минай0 : 3ЛНЗ Черкассы
12.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 1
08.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур 1 : 1ЛНЗ Черкассы
01.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
23.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 3
03.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур 1 : 3ЛНЗ Черкассы
12.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур 2 : 0Минай
07.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Минай
02.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур Минай2 : 0
25.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Минай
25.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Минай0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр1943
2
Квалификация Лиги чемпионов
Кривбасс2143
3
Квалификация Лиги конференций
Днепр-12139
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К1838
5 Рух В2136
6 Полесье2133
7 Ворскла2129
8 ЛНЗ Черкассы2025
9 Колос2024
10 Черноморец2023
11 Александрия2023
12 Заря1819
13 Оболонь-Бровар2018
14 Верес2016
15
Зона вылета
Металлист 19252116
16
Зона вылета
Минай1910

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