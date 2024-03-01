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Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
23 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз, которое состоится 23 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 БМиннесота Уайлд
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Миннесота Уайлд
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Сент-Луис Блюз
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 3Сент-Луис Блюз
16.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 8Миннесота Уайлд
09.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 3Сент-Луис Блюз
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Миннесота Уайлд
05.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз4 : 2Миннесота Уайлд
13.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч Сент-Луис Блюз5 : 1Миннесота Уайлд
11.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Миннесота Уайлд2 : 5Сент-Луис Блюз
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Миннесота Уайлд
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Миннесота Уайлд
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 БМиннесота Уайлд
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Сент-Луис Блюз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 БМиннесота Уайлд
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7197
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Флорида Пантерз6994
4 Каролина Харрикейнз7094
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7079
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6973
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Виннипег Джетс6993
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6868
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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