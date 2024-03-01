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Вегас Голден Найтс - Коламбус Блю Джекетс 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
24 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Вегас Голден Найтс
Коламбус Блю Джекетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 24 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 3Вегас Голден Найтс
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 2Коламбус Блю Джекетс
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 БВегас Голден Найтс
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 4Вегас Голден Найтс
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Коламбус Блю Джекетс
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 3Коламбус Блю Джекетс
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2Вегас Голден Найтс
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4Коламбус Блю Джекетс
18.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 0Вегас Голден Найтс
07.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1Вегас Голден Найтс
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 5
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Вегас Голден Найтс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТВегас Голден Найтс
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Коламбус Блю Джекетс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 6
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7297
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Каролина Харрикейнз7195
4 Флорида Пантерз6994
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6977
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс7058
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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