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Гран-при Австралии 2024 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1. Этап 3

Арена: Автодром Альберт-Парк (Мельбурн, Австралия)
Этап 3, Мельбурн, Австралия. Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
24 Марта 2024 года в 07:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
3 Великобритания Ландо Норрис McLaren
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Австралия Оскар Пиастри McLaren
6 Мексика Серхио Перес Red Bull
7 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
8 Япония Юки Цунода RB
9 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
10 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
11 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
12 Таиланд Александер Албон Williams
13 Финляндия Валттери Боттас Kick Sauber
14 Дания Кевин Магнуссен Haas
15 Франция Эстебан Окон Alpine
16 Германия Нико Хюлькенберг Haas
17 Франция Пьер Гасли Alpine
18 Австралия Даниэль Риккардо RB
19 Китай Гуаньюй Чжоу Kick Sauber
Турнирная таблица
Личный зачёт
Кубок конструкторов

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