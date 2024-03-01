Гран-при Австралии 2024 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1. Этап 3
Арена: Автодром Альберт-Парк (Мельбурн, Австралия)Этап 3, Мельбурн, Австралия. Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
24 Марта 2024 года в 07:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|5
|Оскар Пиастри
|McLaren
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|8
|Юки Цунода
|RB
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|10
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|12
|Александер Албон
|Williams
|13
|Валттери Боттас
|Kick Sauber
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|15
|Эстебан Окон
|Alpine
|16
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|17
|Пьер Гасли
|Alpine
|18
|Даниэль Риккардо
|RB
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Kick Sauber
Турнирная таблица
Личный зачёт
Кубок конструкторов