Финляндия - Эстония 26 Марта прямая трансляция
26 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Эстония, которое состоится 26 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Эстония
Главные тренеры
|Томас Хеберли
История личных встреч
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|04.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|12.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 3-й тур
|0 : 1
|11.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 2-й тур
|1 : 0
|09.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|09.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|01.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|1 : 2
|21.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|2 : 0
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|4 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|1 : 2
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|4 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|5 : 1
|12.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1