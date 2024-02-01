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Финляндия - Эстония 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Финляндия
Эстония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Эстония, которое состоится 26 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Эстония
Главные тренеры
ШвейцарияТомас Хеберли
История личных встреч
12.01.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиФинляндия0 : 1Эстония
04.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Финляндия0 : 1Эстония
12.10.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 2. 3-й турЭстония0 : 1Финляндия
11.09.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 2. 2-й турФинляндия1 : 0Эстония
09.11.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Финляндия3 : 0Эстония
09.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Финляндия0 : 2Эстония
01.06.2012Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2012Эстония1 : 2Финляндия
21.05.2010Товарищеские матчи (сборные)Май 2010Эстония2 : 0Финляндия
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть A. 1/2 финала4 : 1Финляндия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур1 : 2Финляндия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турФинляндия4 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й турФинляндия1 : 2
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й тур3 : 0Финляндия
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть A. 1/2 финала5 : 1Эстония
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Эстония
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й тур2 : 0Эстония
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й турЭстония0 : 2
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЭстония1 : 1

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