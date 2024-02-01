Германия - Нидерланды 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Нидерланды, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Нидерланды
|22
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|4
|зщ
|Жонатан Та
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|3
|зщ
|Давид Раум
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|8
|пз
|Тони Кроос
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|пз
|Флориан Вирц
|13
|пз
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|12
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|19
|пз
|Матс Виффер
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|22
|пз
|Дензел Думфрис
|7
|нп
|Хави Симонс
|11
|нп
|Коди Гакпо
|9
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Рональд Куман
История личных встреч
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|06.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|2 : 4
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|19.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 6-й тур
|2 : 2
|13.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 3-й тур
|3 : 0
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|0 : 0
|13.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 2
|15.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|3 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|0 : 6
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.