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Германия - Нидерланды 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Германия
Нидерланды

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Нидерланды, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Нидерланды
22ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
6ГерманиязщЙозуа Киммих
4ГерманиязщЖонатан Та
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
3ГерманиязщДавид Раум
21ГерманияпзИлкай Гюндоган
8ГерманияпзТони Кроос
10ГерманияпзДжамал Мусиала
17ГерманияпзФлориан Вирц
13ГерманияпзТомас Мюллер
9ГерманиянпНиклас Фюллькруг
1НидерландыврБарт Вербрюгген
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
6НидерландызщСтефан де Врей
4НидерландызщВирджил ван Дейк
12НидерландызщКвилиндсхи Хартман
19НидерландыпзМатс Виффер
14НидерландыпзТейани Рейндерс
22НидерландыпзДензел Думфрис
7НидерландынпХави Симонс
11НидерландынпКоди Гакпо
9НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Нагельсман
НидерландыРональд Куман
История личных встреч
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Нидерланды1 : 1Германия
06.09.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 5-й турГермания2 : 4Нидерланды
24.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 2-й турНидерланды2 : 3Германия
19.11.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 6-й турГермания2 : 2Нидерланды
13.10.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 3-й турНидерланды3 : 0Германия
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Нидерланды0 : 0Германия
13.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раундГруппа B. 2-й турНидерланды1 : 2Германия
15.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Германия3 : 0Нидерланды
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Германия
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Германия
18.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГермания2 : 3
18.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Германия
14.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Германия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиНидерланды4 : 0
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 10-й тур0 : 6Нидерланды
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й турНидерланды1 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й тур0 : 1Нидерланды
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й турНидерланды1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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