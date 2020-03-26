Англия - Бельгия 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Бельгия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Бельгия
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|12
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|15
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Джозеф Гомес
|21
|пз
|Кобби Майну
|4
|пз
|Деклан Райс
|18
|пз
|Джаррод Боуэн
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|19
|пз
|Маркус Рашфорд
|17
|нп
|Айван Тони
|12
|вр
|Томас Камински
|15
|зщ
|Тома Мёнье
|4
|зщ
|Ваут Фас
|3
|зщ
|Артур Теате
|16
|зщ
|Оливье Деман
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|6
|пз
|Амаду Онана
|20
|пз
|Артур Вермерен
|7
|пз
|Жереми Доку
|19
|нп
|Жоан Бакайоко
|10
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|15.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 5-й тур
|2 : 0
|11.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 3-й тур
|2 : 1
|14.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|За 3-е место
|2 : 0
|28.06.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|Группа G. 3-й тур
|0 : 1
|02.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|1 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|5 : 0
|15.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Бельгия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.