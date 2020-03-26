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Англия - Бельгия 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Англия
Бельгия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Бельгия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Бельгия
1АнглияврДжордан Пикфорд
12АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщДжон Стоунз
15АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
16АнглиязщДжозеф Гомес
21АнглияпзКобби Майну
4АнглияпзДеклан Райс
18АнглияпзДжаррод Боуэн
10АнглияпзДжуд Беллингем
19АнглияпзМаркус Рашфорд
17АнглиянпАйван Тони
12БельгияврТомас Камински
15БельгиязщТома Мёнье
4БельгиязщВаут Фас
3БельгиязщАртур Теате
16БельгиязщОливье Деман
8БельгияпзЮри Тилеманс
6БельгияпзАмаду Онана
20БельгияпзАртур Вермерен
7БельгияпзЖереми Доку
19БельгиянпЖоан Бакайоко
10БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
АнглияГарет Саутгейт
ГерманияДоменико Тедеско
История личных встреч
15.11.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 2. 5-й турБельгия2 : 0Англия
11.10.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 2. 3-й турАнглия2 : 1Бельгия
14.07.2018ЧМ-2018 - финальный раундЗа 3-е местоБельгия2 : 0Англия
28.06.2018ЧМ-2018 - финальный раундГруппа G. 3-й турАнглия0 : 1Бельгия
02.06.2012Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2012Англия1 : 0Бельгия
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАнглия0 : 1
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й тур1 : 1Англия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й турАнглия2 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й турАнглия3 : 1
13.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАнглия1 : 0
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Бельгия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й турБельгия5 : 0
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБельгия1 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й турБельгия1 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й тур2 : 3Бельгия
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Бельгия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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