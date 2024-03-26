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Франция - Чили 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
26 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Франция
Чили

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Чили, которое состоится 26 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Чили
16ФранцияврМик Меньян
3ФранциязщЖонатан Клосс
17ФранциязщВильям Салиба
13ФранциязщИбраима Конате
22ФранциязщТео Эрнандес
18ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
12ФранциянпРандаль Коло Муани
9ФранциянпОливье Жиру
10ФранциянпКилиан Мбаппе
1ЧиливрКлаудио Браво
4ЧилизщМаурисио Исла
5ЧилизщПауло Диас
16ЧилизщИгор Личновски
2ЧилизщГабриэль Суасо
18ЧилипзРодриго Эчеверрия
7ЧилипзМарселино Нуньес
22ЧилипзДарио Осорио
10ЧилипзАлексис Санчес
9ЧилипзВиктор Давила
11ЧилинпЭдуардо Варгас
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
АргентинаЭдуардо Бериццо
АргентинаРикардо Гарека
История личных встреч
10.08.2011Товарищеские матчи (сборные)Август 2011Франция1 : 1Чили
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиФранция0 : 2
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 10-й тур2 : 2Франция
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й турФранция14 : 0
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиФранция4 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й тур1 : 2Франция
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 3Чили
22.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 6-й тур1 : 0Чили
17.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й турЧили0 : 0
18.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 4-й тур3 : 0Чили
13.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 3-й турЧили2 : 0

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