Франция - Чили 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
26 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Чили, которое состоится 26 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Чили
|16
|вр
|Мик Меньян
|3
|зщ
|Жонатан Клосс
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|13
|зщ
|Ибраима Конате
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|12
|нп
|Рандаль Коло Муани
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Клаудио Браво
|4
|зщ
|Маурисио Исла
|5
|зщ
|Пауло Диас
|16
|зщ
|Игор Личновски
|2
|зщ
|Габриэль Суасо
|18
|пз
|Родриго Эчеверрия
|7
|пз
|Марселино Нуньес
|22
|пз
|Дарио Осорио
|10
|пз
|Алексис Санчес
|9
|пз
|Виктор Давила
|11
|нп
|Эдуардо Варгас
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Эдуардо Бериццо
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|1 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|2 : 2
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|14 : 0
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|3 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0