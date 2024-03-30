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Сочи - ЦСКА 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
30 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Сочи
ЦСКА

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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 30 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
РоссияВладимир Валентинович Федотов
История личных встреч
09.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Сочи2 : 1ЦСКА
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AЦСКА1 : 1 4 : 2Сочи
30.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AСочи0 : 0 4 : 5ЦСКА
13.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турЦСКА3 : 1Сочи
05.03.2023МИР Российская Премьер-лига18-й турСочи2 : 0ЦСКА
26.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа DСочи1 : 2ЦСКА
28.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа DЦСКА2 : 1Сочи
23.07.2022МИР Российская Премьер-лига2-й турЦСКА3 : 0Сочи
07.07.2022Кубок PARI ПремьерСочи1 : 2ЦСКА
07.05.2022Россия - Премьер-Лига28-й турЦСКА0 : 1Сочи
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турСочи1 : 0
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)1 : 1 4 : 2Сочи
14.03.2024Россия - МФЛ2-й тур0 : 2Сочи
10.03.2024МИР Российская Премьер-лига20-й тур2 : 2Сочи
08.03.2024Россия - МФЛ1-й тур1 : 0Сочи
29.03.2024Россия - МФЛ3-й тур0 : 5ЦСКА
22.03.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024ЦСКА2 : 1
15.03.2024Россия - МФЛ2-й турЦСКА8 : 1
12.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)ЦСКА2 : 0
08.03.2024МИР Российская Премьер-лига20-й тур0 : 2ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Сочи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2040
2 Краснодар2039
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2032
5 Локомотив М2032
6 Спартак М2031
7 Ростов2130
8 Рубин2029
9 Крылья Советов2029
10 Пари Нижний Новгород2028
11 Факел2025
12 Ахмат2020
13 Урал2019
14 Оренбург2019
15
Зона вылета
Балтика2014
16
Зона вылета
Сочи2013

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