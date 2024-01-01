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Балтика - Пари Нижний Новгород 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Балтика
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Пари Нижний Новгород, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
РоссияСергей Николаевич Юран
История личных встреч
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турПари Нижний Новгород0 : 0Балтика
16.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиБалтика2 : 1Пари Нижний Новгород
03.04.2021ФНЛ - Первый дивизион34-й турБалтика1 : 2Пари Нижний Новгород
09.10.2020ФНЛ - Первый дивизион14-й турПари Нижний Новгород2 : 1Балтика
09.03.2020ФНЛ - Первый дивизион26-й турПари Нижний Новгород0 : 0Балтика
14.08.2019ФНЛ - Первый дивизион8-й турБалтика2 : 1Пари Нижний Новгород
24.04.2019ФНЛ - Первый дивизион33-й турПари Нижний Новгород0 : 0Балтика
06.10.2018ФНЛ - Первый дивизион15-й турБалтика1 : 2Пари Нижний Новгород
07.04.2018ФНЛ - Первый дивизион31-й турПари Нижний Новгород1 : 2Балтика
10.09.2017ФНЛ - Первый дивизион13-й турБалтика0 : 0Пари Нижний Новгород
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турБалтика0 : 3
15.03.2024Россия - МФЛ2-й тур4 : 1Балтика
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)1 : 1 6 : 7Балтика
10.03.2024МИР Российская Премьер-лига20-й тур1 : 0Балтика
08.03.2024Россия - МФЛ1-й турБалтика0 : 0
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турПари Нижний Новгород1 : 2
15.03.2024Россия - МФЛ2-й тур8 : 1Пари Нижний Новгород
09.03.2024МИР Российская Премьер-лига20-й тур0 : 1Пари Нижний Новгород
08.03.2024Россия - МФЛ1-й тур1 : 1Пари Нижний Новгород
03.03.2024МИР Российская Премьер-лига19-й турПари Нижний Новгород1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Балтика» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2040
2 Краснодар2039
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2032
5 Локомотив М2032
6 Спартак М2031
7 Ростов2130
8 Рубин2029
9 Крылья Советов2029
10 Пари Нижний Новгород2028
11 Факел2025
12 Ахмат2020
13 Урал2019
14 Оренбург2019
15
Зона вылета
Балтика2014
16
Зона вылета
Сочи2013

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