Балтика - Пари Нижний Новгород 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Пари Нижний Новгород, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|16.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 2
|09.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 1
|09.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 0
|14.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 1
|24.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 0
|06.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|07.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|1 : 2
|10.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|4 : 1
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1 6 : 7
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|1 : 2
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|8 : 1
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Балтика» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|20
|40
|2
|Краснодар
|20
|39
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|20
|32
|5
|Локомотив М
|20
|32
|6
|Спартак М
|20
|31
|7
|Ростов
|21
|30
|8
|Рубин
|20
|29
|9
|Крылья Советов
|20
|29
|10
|Пари Нижний Новгород
|20
|28
|11
|Факел
|20
|25
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Урал
|20
|19
|14
|Оренбург
|20
|19
| 15
Зона вылета
|Балтика
|20
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|20
|13