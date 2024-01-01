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Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Фулхэм
Лондон
13 Хорватия вр Иво Грбич
2 Греция зщ Джордж Бэлдок
5 США зщ Остон Трасти
19 Англия зщ Джек Робинсон
20 Англия зщ Джейден Богл
21 Бразилия пз Вини Соуза
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
22 Англия пз Том Дэвис
23 Англия пз Бен Осборн
11 Чили нп Бен Бреретон
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
28 Сербия пз Саша Лукич
26 Португалия пз Жоау Пальинья
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
19 Бразилия нп Родриго Мунис
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Португалия Марку Силва
История личных встреч
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Фулхэм3 : 1Шеффилд Юнайтед
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 0Фулхэм
20.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Фулхэм0 : 1Шеффилд Юнайтед
20.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Фулхэм
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Фулхэм3 : 0Шеффилд Юнайтед
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 5Фулхэм
25.08.2015 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм3 : 0Шеффилд Юнайтед
04.02.2014 Кубок Англии 1/16 финала Фулхэм0 : 1 ДВШеффилд Юнайтед
26.01.2014 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Юнайтед1 : 1Фулхэм
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
04.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 6
25.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 5
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур 1 : 3Шеффилд Юнайтед
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм3 : 0
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Фулхэм
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм3 : 0
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Фулхэм
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2956
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2944
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Лутон Таун2922
18
Зона вылета
Ноттингем Форест2921
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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