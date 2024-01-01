Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Фулхэм
Лондон
|13
|вр
|Иво Грбич
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|5
|зщ
|Остон Трасти
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|21
|пз
|Вини Соуза
|8
|пз
|Густаво Хамер
|22
|пз
|Том Дэвис
|23
|пз
|Бен Осборн
|11
|нп
|Бен Бреретон
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|28
|пз
|Саша Лукич
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|19
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Марку Силва
История личных встреч
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|07.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|4 : 0
|20.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|06.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|3 : 0
|21.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 5
|25.08.2015
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|04.02.2014
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|26.01.2014
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
|25.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|44
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Лутон Таун
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|29
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14