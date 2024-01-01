Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Кристал Пэлас, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кристал Пэлас
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|18
|зщ
|Фелипе
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|22
|пз
|Райан Йейтс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|21
|пз
|Энтони Эланга
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|27
|нп
|Дивок Ориги
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|9
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|19.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|44
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Лутон Таун
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|29
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14