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Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Кристал Пэлас, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кристал Пэлас
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
18 Бразилия зщ Фелипе
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
22 Англия пз Райан Йейтс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
21 Швеция пз Энтони Эланга
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
27 Бельгия нп Дивок Ориги
30 Англия вр Дин Хендерсон
2 Англия зщ Джоэл Уорд
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
26 США зщ Крис Ричардс
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
9 Гана нп Джордан Айю
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ноттингем Форест
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ноттингем Форест
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест1 : 0Кристал Пэлас
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест0 : 1
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 2Ноттингем Форест
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 1
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 1Кристал Пэлас
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас3 : 0
19.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
12.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Кристал Пэлас1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2956
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2944
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Лутон Таун2922
18
Зона вылета
Ноттингем Форест2921
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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